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Ліплять "з палок": Ігнат розповів про нові дрони РФ із двигунами з AliExpress

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 11:54
Ліплять з палок: Ігнат розповів про нові дрони РФ із двигунами з AliExpress
скриншот

Росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, проте вони також небезпечні, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Про БПЛА невстановленого типу.

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Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає.

Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати.

Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, "з палок", ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави.

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Але попри все – це небезпечно.

Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку".

Нагадаємо: Вранці ПС повідомляли про два БПЛА, які запустили росіяни по Україні з північного напрямку.

Їх не збили.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійнаРосія
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