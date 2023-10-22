Лепят "из палок": Игнат рассказал о новых дронах РФ с двигателями с AliExpress

Россияне начали делать неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "О БПЛА неустановленного типа.

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Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их составляет.

Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять.

Это уже не первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства.

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Но несмотря на все - это опасно.

Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность".

Напомним: Утром ПС сообщали о двух БПЛА, которые запустили россияне по Украине с северного направления.

Их не сбили.