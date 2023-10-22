Лепят "из палок": Игнат рассказал о новых дронах РФ с двигателями с AliExpress
Россияне начали делать неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Источник: Игнат в эфире телемарафона
Прямая речь Игната: "О БПЛА неустановленного типа.
Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их составляет.
Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять.
Это уже не первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства.
Но несмотря на все - это опасно.
Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность".
Напомним: Утром ПС сообщали о двух БПЛА, которые запустили россияне по Украине с северного направления.
Их не сбили.