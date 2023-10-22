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У бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на допомогу Україні – Bild

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 20:36
У бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на допомогу Україні – Bild
прапор Німеччини, фото Getty Images

У бюджеті Німеччини на 2024 рік бракує понад п'ять мільярдів євро на військову допомогу Україні, міноборони країни б'є на сполох. 

Джерело: конфіденційний документ міністерства, з яким ознайомилось видання Bild, пише "Європейська правда"

Деталі: Як пояснює видання, військова підтримка України виплачується з бюджету "загального фінансового управління" і у ньому Міністерство фінансів Німеччини виділило для допомоги Україні 4 млрд євро у 2024 році.

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Із них 3,1 млрд євро заплановано на вже обіцяні раніше заходи допомоги, 770 млн євро зарезервовано для Міністерства закордонних справ та його допомоги.Таким чином на нові військові проєкти в 2024 році залишиться лише 120 млн євро.

Але потреби України, за словами Міноборони Німеччини, значно вищі. Київ очікує від Німеччини додаткової підтримки на 5,22 млрд євро, щоб Україна могла встояти перед російською агресією.

У Міністерстві оборони підрахували, скільки коштів та на що потрібно передбачити:  880 млн євро на ППО; 675 млн євро на бойову броньовану техніку; 390 млн євро для інженерної діяльності; 935 млн євро на засоби захисту; 2,34 млрд євро на ремонт, запчастини і логістику.

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Також у бюджет не включено 525 млн євро на заміну переданого матеріалу Бундесверу.

Бюджет на 2024 рік остаточно затвердять у середині листопада. До того часу ще триватимуть переговори щодо нього.

"Ми повинні дотримати своє слово. Не повинно бути так, щоб ми вичерпалися, коли мова йде про допомогу Україні наступного року. Міністр фінансів Лінднер зобов'язаний надати додаткові мільярди допомоги Україні до остаточного ухвалення бюджету. Україна повинна мати можливість покладатися на обіцянки Німеччини", – прокоментував член керівної СДПН Андреас Шварц, відповідальний за оборонний бюджет у бюджетному комітеті.

Що передувало: Німецький уряд у п’ятницю прозвітував про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли зенітні самохідні установки Gepard, безпілотники й ваговози.

У серпні Лінднер під час візиту до Києва оголосив про наміри виділяти Україні щороку по п’ять мільярдів євро військової підтримки на період до 2027 року.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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