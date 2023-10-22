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В бюджете Германии не хватает 5 млрд евро на помощь Украине – Bild

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 20:36
В бюджете Германии не хватает 5 млрд евро на помощь Украине – Bild
флаг Германии, фото Getty Images

В бюджете Германии на 2024 год не хватает более пяти миллиардов евро на военную помощь Украине, минобороны страны бьет тревогу.

Источник: конфиденциальный документ немецкого министерства, с которым ознакомилось издание Bild, пишет "Европейская правда"

Детали: Как поясняет издание, военная поддержка Украины выплачивается из бюджета "общего финансового управления", и в нем Министерство финансов Германии выделило для помощи Украине 4 млрд евро в 2024 году.

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Из них 3,1 млрд евро запланировано на уже обещанные ранее меры помощи, 770 млн евро зарезервировано для Министерства иностранных дел и его помощи. Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году останется лишь 120 млн евро.

Но потребности Украины, по словам Минобороны Германии, значительно выше. Киев ожидает от Германии дополнительной поддержки в 5,22 млрд евро, чтобы Украина могла устоять перед российской агрессией.

В Министерстве обороны подсчитали, сколько средств и на что нужно предусмотреть: 880 млн евро на ПВО; 675 млн евро на боевую бронированную технику; 390 млн евро для инженерной деятельности; 935 млн евро на средства защиты; 2,34 млрд евро на ремонт, запчасти и логистику.

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Также в бюджет не включено 525 млн евро на замену переданного материала Бундесвера.

Бюджет на 2024 год окончательно будет утвержден в середине ноября. До этого времени еще будут продолжаться переговоры по нему.

"Мы должны сдержать свое слово. Не должно быть так, чтобы мы иссякли, когда речь идет о помощи Украине в следующем году. Министр финансов Линднер обязан предоставить дополнительные миллиарды помощи Украине до окончательного принятия бюджета. Украина должна иметь возможность полагаться на обещания Германии" , – прокомментировал член руководящей СДПГ Андреас Шварц, ответственный за оборонный бюджет в бюджетном комитете.

Что предшествовало: Немецкое правительство в пятницу отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи, в которую, в частности, вошли зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и тяжеловозы.

В августе Линднер во время визита в Киев объявил о намерениях выделять Украине ежегодно по пять миллиардов евро военной поддержки на период до 2027 года.

Темы: Германияпомощь Украине
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