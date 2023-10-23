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США, Японія і Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання

Ольга Глущенко Понеділок, 23 жовтня 2023, 04:32
США, Японія і Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання
Спільні повітряні навчання США, Японії і Південної Кореї, фото: Міноборони Японії

У неділю, 22 жовтня, США, Японія і Південна Корея вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

Джерело: Kyodo з посиланням на Південнокорейські військово-повітряні сили

Деталі: Навчання були частиною зусиль, спрямованих на посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загроз із боку Північної Кореї.

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Південнокорейські військові джерела зазначили, що це були перші повітряні навчання, проведені трьома країнами.

У них брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США і Сил повітряної самооборони Японії супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52, який приземлився на південнокорейській авіабазі у вівторок.

Kyodo зазначає, що ядерний бомбардувальник здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї і взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.

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"Перекидання американського стратегічного бомбардувальника B-52 до Південної Кореї з інших причин, окрім участі у спільних військових навчаннях, вважається рідкісним явищем", – ідеться в публікації.

Нагадаємо: Наприкінці серпня Північна Корея заявила, що запустила дві тактичні балістичні ракети малої дальності, імітуючи ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Теми: Південна КореяЯпоніяСША
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