США, Японія і Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання
У неділю, 22 жовтня, США, Японія і Південна Корея вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.
Джерело: Kyodo з посиланням на Південнокорейські військово-повітряні сили
Деталі: Навчання були частиною зусиль, спрямованих на посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загроз із боку Північної Кореї.
Південнокорейські військові джерела зазначили, що це були перші повітряні навчання, проведені трьома країнами.
У них брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США і Сил повітряної самооборони Японії супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52, який приземлився на південнокорейській авіабазі у вівторок.
Kyodo зазначає, що ядерний бомбардувальник здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї і взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.
"Перекидання американського стратегічного бомбардувальника B-52 до Південної Кореї з інших причин, окрім участі у спільних військових навчаннях, вважається рідкісним явищем", – ідеться в публікації.
Нагадаємо: Наприкінці серпня Північна Корея заявила, що запустила дві тактичні балістичні ракети малої дальності, імітуючи ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.