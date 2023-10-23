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США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные воздушные учения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 04:32
США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные воздушные учения
Совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи, фото: Минобороны Японии

В воскресенье, 22 октября, США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

Источник: Kyodo со ссылкой на Южнокорейские военно-воздушные силы

Детали: Учения были частью усилий, направленных на усиление оборонного сотрудничества на фоне растущей ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи.

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Южнокорейские военные источники отметили, что это были первые воздушные учения, проведенные тремя странами.

В них участвовали истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Сил воздушной самообороны Японии сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52, который приземлился на южнокорейской авиабазе во вторник.

Kyodo отмечает, что ядерный бомбардировщик совершил редкую посадку в Южной Корее и принял участие в совместных учениях с южнокорейскими истребителями.

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"Переброска американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южную Корею по другим причинам, кроме участия в совместных военных учениях, считается редким явлением", - говорится в публикации.

Напомним: В конце августа Северная Корея заявила, что запустила две тактические баллистические ракеты малой дальности, имитируя ядерные удары по военным целям в Южной Корее.

Темы: Южная КореяЯпонияСША
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