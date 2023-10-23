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19 обстрілів за ніч: на Донеччині влучили в об'єкт інфраструктури, на Херсонщині поранили людину

Олена РощінаПонеділок, 23 жовтня 2023, 09:15
19 обстрілів за ніч: на Донеччині влучили в об'єкт інфраструктури, на Херсонщині поранили людину
Пожежники, ілюстративне фото ДСНС

Російські війська в неділю ввечері вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області, спричинивши пожежу, а вночі атакували Бериславський та Херсонський райони Херсонщини – поранили людину.  

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ДТЕК

Деталі: Голова МВС повідомив, що цієї ночі ворог здійснив 19 обстрілів по території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів.

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Донецька область: близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що виникла.

Херсонська область: упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис. 

Сумська область: вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

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Одеська область: ворожі війська атакували регіон за допомогою БПЛА. Завдяки силам протиповітряної оборони, безпілотник був збитий. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу.

У свою чергу, ДТЕК повідомив, що ввечері 22 жовтня внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Теми: війнаДонецька областьХерсонська областьКлименко
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