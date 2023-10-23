Під Одесою уламки дрона впали на склад припортової інфраструктури

Попри збиття 9 ударних дронів, в Одеському районі все ж є пошкодження: уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури, була пожежа.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова Кіпера: "Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 "шахедів".

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В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає".

Деталі: Голова МВС повідомив, що уламками пошкоджено "складське приміщення, яке не функціонувало".

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Цьому передувало: У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну безпілотниками, засоби ППО працювали, зокрема, в Одеській та Хмельницькій областях.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, було збито всі повітряні цілі: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 ударний БпЛА, типякого не встановлено.