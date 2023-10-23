Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під Одесою уламки дрона впали на склад припортової інфраструктури

Олена РощінаПонеділок, 23 жовтня 2023, 08:32

Попри збиття 9 ударних дронів, в Одеському районі все ж є пошкодження: уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури, була пожежа.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова Кіпера: "Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 "шахедів". 

Реклама:

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає".

Деталі: Голова МВС повідомив, що уламками пошкоджено "складське приміщення, яке не функціонувало".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну безпілотниками, засоби ППО працювали, зокрема, в Одеській та Хмельницькій областях.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, було збито всі повітряні цілі: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 ударний БпЛА, типякого  не встановлено.

Теми: Одеська областьОдесаШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС

П'ять шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА

Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю

Білий дім відреагував на статтю Залужного

відео, фотоМедведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх – Bihus.Info

Зеленський у зверненні згадав про відступ Росії, а про колонку Залужного – ні

Усі новини...
Одеська область
Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув
Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника
Ворог запустив ударні безпілотники на південь: в Одесі працювала ППО
Останні новини
09:41
Блінкен втретє від нападу ХАМАС прибув до Ізраїлю
09:38
Справа Полтавського ГЗК Жеваго: Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Лотоуса
09:27
фото ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС
09:13
Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2024 до другого читання
09:10
41% німців вважають, що боротьба Ізраїлю проти ХАМАС зайшла надто далеко
08:59
П'ять шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА
08:54
Франція відправляє другий вертольотоносець до узбережжя Гази
08:47
оновленоШахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів
08:37
фото, відео, оновленоРосія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників
08:27
фото Жертвами шторму "Сіаран" у Європі стали шість людей
Усі новини...
Реклама: