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19 обстрелов за ночь: на Донетчине попали в объект инфраструктуры, на Херсонщине ранили человека

Елена РощинаПонедельник, 23 октября 2023, 09:15
19 обстрелов за ночь: на Донетчине попали в объект инфраструктуры, на Херсонщине ранили человека
Пожарные, иллюстративное фото ГСЧС

Российские войска в воскресенье вечером ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области, вызвав пожар, а ночью атаковали Бериславский и Херсонский районы Херсонщины – ранили человека.  

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, ДТЭК

Детали: Глава МВД сообщил, что этой ночью враг совершил 19 обстрелов по территории Украины. Под удар попали 8 населенных пунктов.

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Донецкая область: около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар.

Херсонская область: в течение ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попало село Кизомыс. 

Сумская область: ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет.

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Одесская область: вражеские войска атаковали регион с помощью БПЛА. Благодаря силам противовоздушной обороны, беспилотник был сбит. Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели укротили пожар.

В свою очередь, ДТЭК сообщил, что вечером 22 октября в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Обошлось без пострадавших, однако серьезно повреждено оборудование предприятия.

Темы: войнаДонецкая областьХерсонская областьКлименко
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