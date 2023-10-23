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Командувач Повітряних сил відзначив 100% ефективність ППО і показав роботу HAWK

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 10:11
Командувач Повітряних сил відзначив 100% ефективність ППО і показав роботу HAWK
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував захисникам українського неба за бездоганний результат збиття ворожих цілей в ніч на 23 жовтня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону!

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Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!".

Деталі: Зазначається, що на оприлюдненому нині відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників боронить українське небо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Росія уночі 23 жовтня атакувала Україну 13 безпілотниками типу "Шахед", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу − усі повітряні цілі вдалося збити.

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУ
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