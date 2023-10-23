Уночі знищили усі 14 російських безпілотників і ракету

Росія уночі 23 жовтня атакувала Україну 13 безпілотниками типу "Шахед", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу − усі повітряні цілі вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)".

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Деталі: Повідомляється, що росіяни запустили "Шахеди" із півдня − з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Ворожі БПЛА летіли у різних напрямках – на південні, східні та центральні регіони України.

Ракету Х-59 росіяни випустили з літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області. А безпілотник не встановленого типу імовірно запустили з північного кордону.

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