Командующий Воздушных сил отметил 100% эффективность ПВО и показал работу HAWK

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил защитников украинского неба за безупречный результат сбивания вражеских целей в ночь на 23 октября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему ежедневно, укрепляя нашу противовоздушную оборону!

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Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!".

Детали: Отмечается, что на обнародованном сейчас видео - боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который наряду с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо.

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Напомним: Россия ночью 23 октября атаковала Украину 13 беспилотниками типа "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа − все воздушные цели удалось сбить.