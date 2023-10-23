Вибух у лікарні в Газі спричинила ракета, випущена з Гази, а не ізраїльський удар − CNN

Вибух у лікарні в місті Газа, який стався 17 жовтня, ймовірно спричинила ракета, випущена з території Сектора Гази, а не авіаудар Ізраїлю, повідомляє CNN за результатами власного розслідування.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що разом з низкою експертів проаналізувало десятки загальнодоступних зображень і відеозаписів, а також супутникові знімки, і отримало деякі підказки щодо того, що спричинило вибух.

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Дослівно CNN: "Без можливості отримати доступ до місця подій і зібрати докази з місця подій жоден висновок не може бути остаточним. Але аналіз CNN припускає, що ракета, запущена з території Гази, розірвалася в повітрі, і що вибух у лікарні стався в результаті падіння частини ракети на територію лікарняного комплексу.

Експерти зі зброї та вибухотехніки з багаторічним досвідом оцінки пошкоджень від вибухів, які вивчили візуальні докази, повідомили CNN, що вважають це найбільш вірогідним сценарієм − хоча вони застерігають, що відсутність залишків боєприпасів або осколків на місці події не дає їм змоги бути впевненими в цьому. Всі погодилися, що наявні докази пошкоджень на місці події не відповідають ізраїльському авіаудару".

Деталі: Зокрема, CNN звернули увагу на спалах світла у темному небі, який осяяв Газу увечері 17 жовтня перед тим, як стався смертельний вибух.

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На кадрах камери "Аль-Джазіри", розташованої на заході Гази і спрямованої на схід, яка вела пряму трансляцію на каналі, видно, як о 18:59 за місцевим часом ракета, випущена з Гази, рухається по висхідній траєкторії, а потім змінює напрямок і вибухає, залишаючи коротку яскраву смугу світла в нічному небі над містом Газа. За мить після цього на землі видно два вибухи, один з яких стався біля баптистської лікарні Аль-Ахлі.

Перевіривши положення камери, CNN змогла визначити, що ракета була випущена з району на південь від міста Газа. Кадри, отримані з веб-камери в Тель-Авіві, спрямованої на південь у бік Гази, які CNN синхронізувала з прямим ефіром "Аль-Джазіри", показують залп ракет з Гази незадовго до вибуху.

Кілька експертів з озброєнь повідомили CNN, що на відео "Аль-Джазіри" видно, як ракета горить в небі перед вибухом на території лікарні, але вони не можуть з упевненістю сказати, що ці два інциденти пов'язані між собою − через складність розрахунку траєкторії ракети, яка зазнала невдачі або змінила курс під час польоту.

Пряма мова європейського експерта з ракетних питань, який працював над аналізом для НАТО і ЄС, Маркуса Шиллера: "Я вважаю, що так і сталося − ракета вийшла з ладу, і вона не впала цілою і неушкодженою. Швидше за все, вона з якихось причин розвалилася в повітрі, і корпус ракети впав на автостоянку. Там залишки пального загорілися і запалили автомобілі та інше пальне в лікарні, спричинивши великий вибух, який ми бачили".

Деталі: Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, колишній заступник директора Агентства національної безпеки США і військовий аналітик CNN, сказав, що вибух у повітрі "був схожий на несправну ракету", додавши, що смуга світла була схожа на "ракету, яка спалює паливо, намагаючись набрати висоту".

У соцмережах з'явилися припущення, що причиною падіння ракети могла бути ізраїльська оборонна система "Залізний купол". Але експерти заявили, що немає жодних доказів перехоплення іншою ракетою, а Ізраїль стверджує, що не використовує цю систему в Газі.

На іншому нічному відео вибуху, яке, схоже, було знято на мобільний телефон з балкона і яке також було геолокалізоване CNN, зафіксовано свистячий звук перед тим, як небо засвітилося і пролунав потужний вибух.

Експерти заявили, що неможливо зробити остаточні висновки на основі звуку у відео, але вказали, що він не відповідає звуку бомби або снаряда.

Усередині лікарні звук був оглушливим. Завідувач ортопедичного відділення доктор Фадель Наїм розповів CNN, що він проводив операцію, коли почув сильний вибух. За його словами, у лікарні почалася паніка, спершу думали, що вибух пролунав біля медзакладу, але коли він вийшов з операційної, то побачив багато поранених і мертвих і "приголомшливі масштаби руйнувань".

Один місцевий волонтер, який не захотів назвати своє ім’я, розповів, як вранці допомагав збирати останки загиблих, заявивши, що люди зібрали 6 мішків частин мертвих тіл.

Журналіст-фрілансер, який працює на CNN в Газі, наступного дня відвідав місце події, опитав очевидців і детально зняв на відео радіус вибуху, зафіксувавши воронку від вибуху розміром приблизно 3х3 фути завширшки і один фут завглибшки. Деякі уламки і пошкодження були помітні на більшій території, в тому числі згорілі автомобілі, поцятковані плямами будівлі і вибиті вікна.

Вісім експертів з питань зброї і вибухівки, які переглянули кадри CNN з місця події, погодилися з тим, що невеликий розмір кратера і значні пошкодження поверхні не відповідають авіаційній бомбі, яка знищила б більшість об'єктів в місці падіння. Багато хто сказав, що докази вказують на можливість того, що вибух був спричинений ракетою.

Видання пише, що без даних про те, який саме тип зброї утворив воронку, важко зробити висновки про напрямок, з якого вона була випущена. Однак уламки і сліди на землі вказують на кілька можливих варіантів.

На землі є темні плями, що розходяться в південно-західному напрямку від кратера. Дерева за ним обгоріли, а ліхтарний стовп повністю повалений. На противагу цьому, дерева по інший бік кратера залишилися неушкодженими, навіть із зеленим листям.

"Це може вказувати на ракету, яка наближалася з південного заходу, оскільки ракети випалюють і пошкоджують землю при наближенні до землі. Однак, якщо боєприпас був артилерійським, ці сліди можуть вказувати на те, що він прилетів з північного сходу, розкидавши уламки на південний захід. Але якщо снаряд вийшов з ладу і розпався в повітрі, як припускає аналіз CNN, то напрямок падіння, відображений у кратері, не може бути надійним доказом", − пише видання.

Також CNN проаналізувало аудіозапис, оприлюдненому ізраїльськими офіційними особами, на якому, за їхніми словами, бойовики ХАМАС обговорюють вибух і приписують його ракеті, запущеній "Ісламським джихадом" з території "кладовища за лікарнею". Водночас видання вивчило супутникові знімки за кілька днів до удару і не знайшло жодних очевидних доказів того, що там було місце запуску ракети. Також наголошується, що CNN не змогло перевірити автентичність аудіоперехоплення.

ЦАХАЛ також опублікував карту, на якій показано, що ракета була запущена за кілька кілометрів з південно-західного напрямку, і траєкторія її польоту вказує на лікарню. Карта не є детальною, але вона вказує на місце запуску ракети, яке збігається з місцем, яке CNN раніше визначило, як тренувальну базу ХАМАС.

Супутникові знімки з цього місця вказують на певну активність за кілька днів до вибуху в лікарні, але CNN не може визначити, чи була ракета запущена звідти.

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт заявив, що у справі встановлення відповідального за вибух у лікарні дуже багато залежатиме від того, які залишки будуть знайдені в уламках.

Пряма мова Кобб-Сміта: "Ми можемо аналізувати відеозаписи, ми можемо слухати аудіо, але остаточну відповідь дасть людина або команда, яка зайде туди, пориється в уламках і знайде залишки самих боєприпасів".

Деталі: Водночас CNN наголошує, що доставити туди незалежних експертів буде складно, враховуючи війну, яка все ще триває, і наступальну операцію Ізраїлю в Газі, що насувається.

Колишній аналітик військової розвідки і слідчий ООН з розслідування воєнних злочинів Марк Гарласко заявив, що на місці лікарні Аль-Ахлі є ознаки відсутності доказів.

Пряма мова Гарласко: "Коли я розслідую місце потенційного воєнного злочину, перше, що я роблю, це знаходжу та ідентифікую частини зброї. Зброя говорить про те, хто і як це зробив. Я ніколи не бачив такої відсутності речових доказів зброї на місці злочину. Ніколи. Завжди залишається шматок бомби після вибуху. За 20 років розслідування воєнних злочинів я вперше не бачив жодних залишків зброї. А я пропрацював три війни в Газі".

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