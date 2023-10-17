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ХАМАС заявив про атаку Ізраїлю на лікарню в Газі, ті звинувачують противників у невдалому запуску ракети

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 22:49
ХАМАС заявив про атаку Ізраїлю на лікарню в Газі, ті звинувачують противників у невдалому запуску ракети
Фото - Getty Images

Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я ХАМАС, Times Of Israel, Ізраїльський телеканал "i24", OSINT-аналітик David Lisovtsev

Деталі: Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що у вівторок Ізраїль авіаударом влучив у лікарню Газа, переповнену пораненими. Відомство повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей, ще сотні перебувають під завалами. Водночас за повідомленнями палестинського МОЗ, у лікарні загинули щонайменше 200 людей.

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Фото - Getty Images
 
Фото - Getty Images

Речник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Увечері ЦАХАЛ звинуватив у запуску ракети палестинське угруповання "Ісламський Джихад". 

Ізраїльський телеканал "i24" повідомив, що це міг бути наслідок невдалого запуску ракети зі сторони ХАМАСу.

Такої ж думки OSINT-аналітики, які припускають, що на кадрах із Гази, наймовірніше, приземлення ракети ХАМАС, а не наслідки авіаційного удару ЦАХАЛ.

ВІДЕО ДНЯ

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.

Доповнено о 00:00: МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.

Теми: Ізраїль
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