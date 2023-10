ХАМАС заявив про атаку Ізраїлю на лікарню в Газі, ті звинувачують противників у невдалому запуску ракети

Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я ХАМАС, Times Of Israel, Ізраїльський телеканал "i24", OSINT-аналітик David Lisovtsev

Деталі: Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що у вівторок Ізраїль авіаударом влучив у лікарню Газа, переповнену пораненими. Відомство повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей, ще сотні перебувають під завалами. Водночас за повідомленнями палестинського МОЗ, у лікарні загинули щонайменше 200 людей.

Реклама:

Речник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Увечері ЦАХАЛ звинуватив у запуску ракети палестинське угруповання "Ісламський Джихад".

Ізраїльський телеканал "i24" повідомив, що це міг бути наслідок невдалого запуску ракети зі сторони ХАМАСу.

Такої ж думки OSINT-аналітики, які припускають, що на кадрах із Гази, наймовірніше, приземлення ракети ХАМАС, а не наслідки авіаційного удару ЦАХАЛ.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt