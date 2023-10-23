Взрыв в больнице в Газе вызвала ракета, выпущенная из Газы, а не израильский удар − CNN

Взрыв в больнице в городе Газа, который произошел 17 октября, вероятно вызвала ракета, выпущенная с территории Сектора Газа, а не авиаудар Израиля, сообщает CNN по результатам собственного расследования.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что вместе с рядом экспертов проанализировало десятки общедоступных изображений и видеозаписей, а также спутниковые снимки, и получило некоторые подсказки относительно того, что вызвало взрыв.

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Дословно CNN: "Без возможности получить доступ к месту событий и собрать доказательства с места событий ни один вывод не может быть окончательным. Но анализ CNN предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице произошел в результате падения части ракеты на территорию больничного комплекса.

Эксперты по оружию и взрывотехники с многолетним опытом оценки повреждений от взрывов, которые изучили визуальные доказательства, сообщили CNN, что считают это наиболее вероятным сценарием − хотя они предостерегают, что отсутствие остатков боеприпасов или осколков на месте происшествия не позволяет им быть уверенными в этом. Все согласились, что имеющиеся доказательства повреждений на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару".

Детали: В частности, CNN обратили внимание на вспышку света в темном небе, которая озарила Газу вечером 17 октября перед тем, как произошел смертельный взрыв.

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На кадрах камеры "Аль-Джазиры", расположенной на западе Газы и направленной на восток, которая вела прямую трансляцию на канале, видно, как в 18:59 по местному времени ракета, выпущенная из Газы, движется по восходящей траектории, а затем меняет направление и взрывается, оставляя короткую яркую полосу света в ночном небе над городом Газа. Через мгновение после этого на земле видны два взрыва, один из которых произошел возле баптистской больницы Аль-Ахли.

Проверив положение камеры, CNN смогла определить, что ракета была выпущена из района южнее от города Газа. Кадры, полученные с веб-камеры в Тель-Авиве, направленной на юг в сторону Газы, которые CNN синхронизировала с прямым эфиром "Аль-Джазиры", показывают залп ракет из Газы незадолго до взрыва.

Несколько экспертов по вооружениям сообщили CNN, что на видео "Аль-Джазиры" видно, как ракета горит в небе перед взрывом на территории больницы, но они не могут с уверенностью сказать, что эти два инцидента связаны между собой − из-за сложности расчета траектории ракеты, которая потерпела неудачу или изменила курс во время полета.

Прямая речь европейского эксперта по ракетным вопросам, который работал над анализом для НАТО и ЕС, Маркуса Шиллера: "Я считаю, что так и произошло − ракета вышла из строя, и она не упала целой и невредимой. Скорее всего, она по каким-то причинам развалилась в воздухе, и корпус ракеты упал на автостоянку. Там остатки горючего загорелись и зажгли автомобили и другое топливо в больнице, вызвав большой взрыв, который мы видели".

Детали: Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший заместитель директора Агентства национальной безопасности США и военный аналитик CNN, сказал, что взрыв в воздухе "был похож на неисправную ракету", добавив, что полоса света была похожа на "ракету, которая сжигает топливо, пытаясь набрать высоту".

В соцсетях появились предположения, что причиной падения ракеты могла быть израильская оборонная система "Железный купол". Но эксперты заявили, что нет никаких доказательств перехвата другой ракетой, а Израиль утверждает, что не использует эту систему в Газе.

На другом ночном видео взрыва, которое, похоже, было снято на мобильный телефон с балкона и которое также было геолокализировано CNN, зафиксирован свистящий звук перед тем, как небо засветилось и раздался мощный взрыв.

Эксперты заявили, что невозможно сделать окончательные выводы на основании звука в видео, но указали, что он не соответствует звуку бомбы или снаряда.

Внутри больницы звук был оглушительным. Заведующий ортопедическим отделением доктор Фадель Наим рассказал CNN, что он проводил операцию, когда услышал сильный взрыв. По его словам, в больнице началась паника, сначала думали, что взрыв прогремел возле медучреждения, но когда он вышел из операционной, то увидел много раненых и мертвых и "потрясающие масштабы разрушений".

Один местный волонтер, который не захотел назвать свое имя, рассказал, как утром помогал собирать останки погибших, заявив, что люди собрали 6 мешков частей мертвых тел.

Журналист-фрилансер, работающий на CNN в Газе, на следующий день посетил место происшествия, опросил очевидцев и подробно снял на видео радиус взрыва, зафиксировав воронку от взрыва размером примерно 3х3 фута в ширину и один фут в глубину. Некоторые обломки и повреждения были заметны на большей территории, в том числе сгоревшие автомобили, испещренные пятнами здания и выбитые окна.

Восемь экспертов по вопросам оружия и взрывчатки, которые просмотрели кадры CNN с места происшествия, согласились с тем, что небольшой размер кратера и значительные повреждения поверхности не соответствуют авиационной бомбе, которая уничтожила бы большинство объектов в месте падения. Многие сказали, что доказательства указывают на возможность того, что взрыв был вызван ракетой.

Издание пишет, что без данных о том, какой именно тип оружия образовал воронку, трудно сделать выводы о направлении, с которого оно было выпущено. Однако обломки и следы на земле указывают на несколько возможных вариантов.

На земле есть темные пятна, расходящиеся в юго-западном направлении от кратера. Деревья за ним обгорели, а фонарный столб полностью повален. В противоположность этому, деревья по другую сторону кратера остались неповрежденными, даже с зелеными листьями.

"Это может указывать на ракету, которая приближалась с юго-запада, поскольку ракеты выжигают и повреждают землю при приближении к земле. Однако, если боеприпас был артиллерийским, эти следы могут указывать на то, что он прилетел с северо-востока, разбросав осколки на юго-запад. Но если снаряд вышел из строя и распался в воздухе, как предполагает анализ CNN, то направление падения, отраженное в кратере, не может быть надежным доказательством", − пишет издание.

Также CNN проанализировало аудиозапись, обнародованную израильскими официальными лицами, на которой, по их словам, боевики ХАМАС обсуждают взрыв и приписывают его ракете, запущенной "Исламским джихадом" с территории "кладбища за больницей". В то же время издание изучило спутниковые снимки за несколько дней до удара и не нашло никаких очевидных доказательств того, что там было место запуска ракеты. Также отмечается, что CNN не смогло проверить подлинность аудиоперехвата.

ЦАХАЛ также опубликовал карту, на которой показано, что ракета была запущена в нескольких километрах с юго-западного направления, и траектория ее полета указывает на больницу. Карта не является детальной, но она указывает на место запуска ракеты, которое совпадает с местом, которое CNN ранее определило, как тренировочную базу ХАМАС.

Спутниковые снимки с этого места указывают на определенную активность за несколько дней до взрыва в больнице, но CNN не может определить, была ли ракета запущена оттуда.

Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит заявил, что в деле установления ответственного за взрыв в больнице очень многое будет зависеть от того, какие остатки будут найдены в обломках.

Прямая речь Кобб-Смита: "Мы можем анализировать видеозаписи, мы можем слушать аудио, но окончательный ответ даст человек или команда, которая зайдет туда, пороется в обломках и найдет остатки самих боеприпасов".

Детали: В то же время CNN отмечает, что доставить туда независимых экспертов будет сложно, учитывая все еще продолжающуюся войну и надвигающуюся наступательную операцию Израиля в Газе.

Бывший аналитик военной разведки и следователь ООН по расследованию военных преступлений Марк Гарласко заявил, что на месте больницы Аль-Ахли есть признаки отсутствия доказательств.

Прямая речь Гарласко: "Когда я расследую место потенциального военного преступления, первое, что я делаю, это нахожу и идентифицирую части оружия. Оружие говорит о том, кто и как это сделал. Я никогда не видел такого отсутствия вещественных доказательств оружия на месте преступления. Никогда. Всегда остается кусок бомбы после взрыва. За 20 лет расследования военных преступлений я впервые не видел никаких остатков оружия. А я проработал три войны в Газе".

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