СБУ викрила трьох херсонців, які навели удари РФ на житлові будинки

У Херсоні викрили групу корегувальників, які навели російську зброю на житлові будинки міста.

Джерело: пресслужба Служби безпеки, пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, організатором групи був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. Він влаштувався майстром до створеної росіянами "Херсонської залізниці Росії", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою РФ.

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Після деокупації міста зрадник на деякий час "заліг на дно". У липні 2023 року чоловік з власної ініціативи почав спілкуватися з представником РФ з окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою ворога він створив групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих жителів Херсона, зокрема рідну сестру та ще одного знайомого. Один з корегувальників під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для російських пропагандистів з "РИА Новости".

фото прокуратури

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян в Херсоні. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

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Вони надсилали ворогу текстові повідомлення через Telegram та спілкувались за допомогою дзвінків.

Під час обшуку за місцями проживання виявлено біноклі, мобільні телефони та комп’ютери. Також у фігурантів вилучено прокремлівську символіку та російські рублі, які вони отримували за співпрацю з окупантами.

Дослівно СБУ: "Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили.

Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості".

Більше деталей: Керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державного зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації переміщення зброї).

СБУ повідомляє, що усі зловмисники перебувають під вартою. Водночас, за інформацією прокуратури, під вартою перебуває один фігурант, питання щодо інших вирішується.

У прокуратурі підтвердили УП, що станом на ранок запобіжний захід обрано лише одному фігуранту.

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