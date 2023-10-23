СБУ разоблачила трех херсонцев, которые навели удары РФ на жилые дома

В Херсоне разоблачили группу корректировщиков, которые навели российское оружие на жилые дома города.

Источник: пресс-служба Службы безопасности, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, организатором группы был бывший предприниматель, который после захвата города перешел на сторону врага. Он устроился мастером в созданную россиянами "Херсонскую железную дорогу России", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой РФ.

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После деоккупации города предатель на некоторое время "залег на дно". В июле 2023 года мужчина по собственной инициативе начал общаться с представителем РФ из оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

По указанию врага он создал группу информаторов, к которой привлек двух пророссийски настроенных жителей Херсона, в частности родную сестру и еще одного знакомого. Один из корректировщиков во время захвата города участвовал в съемках постановочных сюжетов для российских пропагандистов из "РИА Новости".

фото прокуратуры

После создания вражеской группы ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан в Херсоне. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях.

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Они присылали врагу текстовые сообщения через Telegram и общались с помощью звонков.

Во время обыска по месту жительства обнаружены бинокли, мобильные телефоны и компьютеры. Также у фигурантов изъята прокремлевская символика и российские рубли, которые они получали за сотрудничество с оккупантами.

Дословно СБУ: "Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили.

В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести".

Больше деталей: Руководителю вражеской группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации перемещение оружия).

СБУ сообщает, что все злоумышленники находятся под стражей. По информации прокуратуры, под стражей находится один фигурант, вопрос о других решается.

В прокуратуре подтвердили УП, что по состоянию на утро мера пресечения избрана только одному фигуранту.