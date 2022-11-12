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Віта Думанська
лідерка руху ЧЕСНО

Херсон вільний: як боротися зі зрадниками та колаборантами?

Субота, 12 листопада 2022, 10:10

Херсонці в темряві святкують звільнення міста і вітають ЗСУ. Але водночас у місті залишаються зрадники й корегувальники.

Саме Херсонщина за кількістю колаборантів посідає перше місце з-поміж усіх областей України в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО. Тут їх більше сотні.

Тому наша організація ще до звільнення Херсона зв'язалася з військово-цивільною адміністрацією, щоб оперативно розмістити інформаційні борди "Зрадників здавати сюди".

Ця кампанія вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину. І ми сподіваємось, що найближчими тижнями вона дійде і до Херсонщини.

 

Частину зрадників на Херсонщині вже ліквідувало наше підпілля. Тут воно досягло значних успіхів.

Ось дані станом на кінець вересня, коли окупанти, які зараз утекли з міста, мріяли провести свої псевдореферендуми. Тепер вони думають лише про одне: як накивати п'ятами.

 

За іронією долі саме в той день, коли ЗСУ зайшли в Херсон, поховали місцевого колаборанта Кирила Стремоусова. Тільки ховали його не на Хресонщині, де він з Володимиром Сальдо допомагав окупантам, а у Криму.

 

Жарт дня: "нарешті Стремоусов пристібнувся"

Закликаємо всіх, хто має інформацію про те, хто став колаборантом і де переховуються поплічники російських окупантів, писати нам на пошту info@chesno.org або цілком анонімно заповнити онлайн форму

Для країни дуже важливо, щоб ми не просто виявили цих зрадників, а й притягнули їх до відповідальності.

На жаль, поки доволі мало справ доходить до суду, а кількість вироків досить мала. І проблема у нас не лише з правоохоронною чи судовою системою. 

Поки ЗСУ звільняють території, в парламенті досі з'являються державні зрадники, обрані від забороненої партії ОПЗЖ. Нестор Шуфрич дев'ять місяців повномасштабної війни залишається головою комітету з питань свободи слова, а Юрій Бойко ходить по ефірах пропагандистів. 

Держава найсильніша тоді, коли всі її інструменти працюють на перемогу: ЗСУ звільняють території, громадяни повідомляють про колаборантів, цю інформацію перевіряють спецслужби та ми. А парламент має напрацювати таку політику, яка дозволить покарати зрадників і зробити так, щоб вони не могли балотуватися.

Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Крим, як і вся Україна, мають бути впевнені в тому, що росіянам на наших землях нема на кого розраховувати ні сьогодні, ні завтра.  

Віта Думанська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: держзрадаХерсонська область
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