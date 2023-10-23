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Головне слідче управління СБУ офіційно очолив поціновувач елітної нерухомості

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:56
Головне слідче управління СБУ офіційно очолив поціновувач елітної нерухомості
Андрій Швець. фото СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця, який з 2019 року виконував обов'язки керівника цієї структури.

Джерело: указ глави держави від 23 жовтня

Дослівно: "Призначити Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України".

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Нагадаємо: За даними розслідування "Схем", Швець, чия майнова декларація не є публічною, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" – одному найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком. 

Як зазначали журналісти, сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які б відображались у податкових органах і якими можна було пояснити елітний стиль життя керівника слідства СБУ.

У пресслужбі СБУ тоді пояснювали, що після звільнення з Міністерства юстиції України у 2018 році Швець, мовляв, понад рік займався підприємницькою діяльністю. Також вказувалося, що додатково в придбання будинку кошти вкладала родина.

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Теми: СБУ
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