Главное следственное управление СБУ официально возглавил ценитель элитной недвижимости
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца, который с 2019 года исполнял обязанности руководителя этой структуры.
Источник: указ главы государства от 23 октября
Дословно: "Назначить Швеца Андрея Зиновийовича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины".
Напомним: По данным расследования "Схем", Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" - одном из самых дорогих элитных поселений Киевщины с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.
Как отмечали журналисты, сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которые бы отображались в налоговых органах и которыми можно было объяснить элитный стиль жизни руководителя следствия СБУ.
В пресс-службе СБУ тогда объясняли, что после увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Швец, мол, более года занимался предпринимательской деятельностью. Также указывалось, что дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья.