Главное следственное управление СБУ официально возглавил ценитель элитной недвижимости

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца, который с 2019 года исполнял обязанности руководителя этой структуры.

Источник: указ главы государства от 23 октября

Дословно: "Назначить Швеца Андрея Зиновийовича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины".

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Напомним: По данным расследования "Схем", Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" - одном из самых дорогих элитных поселений Киевщины с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.

Как отмечали журналисты, сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которые бы отображались в налоговых органах и которыми можно было объяснить элитный стиль жизни руководителя следствия СБУ.

В пресс-службе СБУ тогда объясняли, что после увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Швец, мол, более года занимался предпринимательской деятельностью. Также указывалось, что дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья.