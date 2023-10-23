Росія за рік випустила по Києву близько 700 ракет та дронів – КМВА
Понеділок, 23 жовтня 2023, 16:51
Протягом року російські окупанти запустили в напрямку української столиці понад 300 ракет та майже 400 безпілотників "Shahed".
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко
Пряма мова: "За статистикою лише для одного Києва за 12 останніх місяців росіяни запустили в напрямку столиці понад 300 крилатих ракет різного типу, 14 балістичних ракет, майже 400 ударних БпЛА типу "Shahed".
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Деталі: Він наголосив, що нарощення ППО – пріоритет для Києва.
Що передувало:
- Протягом травня над Києвом сили ППО орієнтовно знищили більше 60 крилатих ракет і близько 170 безпілотники.
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