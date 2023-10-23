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Россия за год выпустила по Киеву около 700 ракет и дронов – КМВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 23 октября 2023, 16:51
Россия за год выпустила по Киеву около 700 ракет и дронов – КМВА
Сбитая нацгварийцем крылатая ракета, которая атаковала Киев в мае, фото нгу

В течение года российские оккупанты запустили в направлении украинской столицы более 300 ракет и почти 400 беспилотников "Shahed".

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко

Прямая речь: "По статистике только для одного Киева за 12 последних месяцев россияне запустили в направлении столицы более 300 крылатых ракет различного типа, 14 баллистических ракет, почти 400 ударных БПЛА типа "Shahed".

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Детали: Он отметил, что наращивание ПВО - приоритет для Киева. 

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Темы: Киевракетный ударбеспилотникивойна
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