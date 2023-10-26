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Новий спікер Палати представників США погодить допомогу Україні "за певних умов"

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 01:09
Новий спікер Палати представників США погодить допомогу Україні за певних умов
Майк Джонсон, фото Jonathan Ernst | Reuters

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон у відповідь на запитання про збільшення допомоги Україні заявив, що погодить це "за певних умов".

Джерело: NBC News

Пряма мова Джонсона: "У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим.

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Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно".

Передісторія:

  • 25 жовтня після кількох тижнів спроб Палата представників США обрала нового спікера – представника республіканської більшості і прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона.
  • Палата представників США не могла ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, без спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему. Саме тому особа спікера нижньої палати Конгресу має значення і для Києва.

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Теми: США
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