Новый спикер Палаты представителей США согласует помощь Украине "при определенных условиях"

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в ответ на вопрос об увеличении помощи Украине заявил, что согласует это "при определенных условиях".

Источник: NBC News

Прямая речь Джонсона: "У нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим.

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Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно".

Предыстория:

25 октября после нескольких недель попыток Палата представителей США избрала нового спикера – представителя республиканского большинства и сторонника экспрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона.

Палата представителей США не могла принимать новые законы, в том числе о помощи Украине, без спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан лишь до середины ноября, чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему. Именно поэтому лицо спикера нижней палаты Конгресса имеет значение и для Киева.