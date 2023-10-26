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Новый спикер Палаты представителей США согласует помощь Украине "при определенных условиях"

"Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 01:09
Новый спикер Палаты представителей США согласует помощь Украине при определенных условиях
Майк Джонсон, фото Jonathan Ernst | Reuters

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в ответ на вопрос об увеличении помощи Украине заявил, что согласует это "при определенных условиях".

Источник: NBC News 

Прямая речь Джонсона: "У нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим.

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Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно".

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Темы: США
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