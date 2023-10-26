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Росіяни завезли на окуповану територію психологів-ФСБшників

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 05:18
Росіяни завезли на окуповану територію психологів-ФСБшників
Фото ілюстраційне УФСБ Росії

На тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Так, на окупованій Луганщині росіяни відкрили близько десяти кабінетів з надання психологічної допомоги, які вже обслуговують десятки людей. Проте склад психологів, які прибули з Росії, погоджено з ФСБ.

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Психологи мають завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога.

Теми: окупаціяЛуганська область
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