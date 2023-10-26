Росіяни завезли на окуповану територію психологів-ФСБшників
Четвер, 26 жовтня 2023, 05:18
На тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Так, на окупованій Луганщині росіяни відкрили близько десяти кабінетів з надання психологічної допомоги, які вже обслуговують десятки людей. Проте склад психологів, які прибули з Росії, погоджено з ФСБ.
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Психологи мають завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога.