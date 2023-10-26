Россияне завезли на оккупированную территорию психологов-ФСБшников

На временно оккупированные территории россияне завезли группу психологов подконтрольных Федеральной службе безопасности якобы для безвозмездной помощи.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Так, на оккупированной Луганщине россияне открыли около десяти кабинетов по оказанию психологической помощи, которые уже обслуживают десятки людей. Однако состав психологов, прибывших из России, согласован ФСБ.

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Психологи имеют задание собирать информацию о нелояльных жителях во время сеансов. Также гастролеры осуществляют агитацию за вооруженные силы врага.