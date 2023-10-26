Поліція з’ясувала особу чоловіка, який влаштував масову стрілянину у США
Правоохоронці США з'ясували особу чоловіка, який в ніч на 26 жовтня влаштував масову стрілинину у місті Льюїстон, штат Мен: ним виявився 40-річний Роберт Кард.
Джерело: поліція міста Льюїстон у Facebook, NBC News
Деталі: За інформацією правоохоронців, саме цей чоловік влаштував стрілянину у барі Schemengees і боулінг клубі Sparetime Recreation.
У поліції наголосили, що Кард досі перебуває на волі, він озброєний та небезпечний.
Місцевих мешканців просять звернутися до правоохоронних органів, якщо їм відомо про місце перебування Карда.
Цей чоловік є у базі даних для співробітників правоохоронних органів.
Кард був інструктором із вогнепальної зброї та перебував у армійському резерві.
Він "нещодавно повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, чув голоси і погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мен".
Цього літа Кард впродовж двох тижнів перебував у психіатричній лікарні.
Передісторія:
- У ніч на 26 жовтня у США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрілянину загинуло 22 людини.
- Від 50 до 60 осіб отримали поранення в результаті інцидентів.
- Підозрюваний залишається на волі.
- Президента США Джо Байдена поінформували про цю ситуацію.