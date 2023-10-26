Поліція з’ясувала особу чоловіка, який влаштував масову стрілянину у США

Правоохоронці США з'ясували особу чоловіка, який в ніч на 26 жовтня влаштував масову стрілинину у місті Льюїстон, штат Мен: ним виявився 40-річний Роберт Кард.

Джерело: поліція міста Льюїстон у Facebook, NBC News

Деталі: За інформацією правоохоронців, саме цей чоловік влаштував стрілянину у барі Schemengees і боулінг клубі Sparetime Recreation.

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У поліції наголосили, що Кард досі перебуває на волі, він озброєний та небезпечний.

Місцевих мешканців просять звернутися до правоохоронних органів, якщо їм відомо про місце перебування Карда.

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Цей чоловік є у базі даних для співробітників правоохоронних органів.

Кард був інструктором із вогнепальної зброї та перебував у армійському резерві.

Він "нещодавно повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, чув голоси і погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мен".

Цього літа Кард впродовж двох тижнів перебував у психіатричній лікарні.

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