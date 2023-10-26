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Полиция выяснила личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в США

"Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 06:51
Полиция выяснила личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в США
Место стрельбы в Льюистоне, штат Мэн, фото WGME

Правоохранители США выяснили личность мужчины, который в ночь на 26 октября устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн: им оказался 40-летний Роберт Кард. 

Источник: полиция города Льюистон в Facebook, NBC News

Детали: По информации правоохранителей, именно этот человек устроил стрельбу в баре Schemengees и боулинг клубе Sparetime Recreation.

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В полиции отметили, что Кард до сих пор находится на свободе, он вооружен и опасен. 

Местных жителей просят обратиться в правоохранительные органы, если им известно о местонахождении Карда.

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Этот человек есть в базе данных для сотрудников правоохранительных органов.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию и находился в армейском резерве.

Он "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, слышал голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэн".

Этим летом Кард в течение двух недель находился в психиатрической больнице.

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Темы: США
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