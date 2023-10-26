Полиция выяснила личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в США

Правоохранители США выяснили личность мужчины, который в ночь на 26 октября устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн: им оказался 40-летний Роберт Кард.

Источник: полиция города Льюистон в Facebook, NBC News

Детали: По информации правоохранителей, именно этот человек устроил стрельбу в баре Schemengees и боулинг клубе Sparetime Recreation.

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В полиции отметили, что Кард до сих пор находится на свободе, он вооружен и опасен.

Местных жителей просят обратиться в правоохранительные органы, если им известно о местонахождении Карда.

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Этот человек есть в базе данных для сотрудников правоохранительных органов.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию и находился в армейском резерве.

Он "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, слышал голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэн".

Этим летом Кард в течение двух недель находился в психиатрической больнице.

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