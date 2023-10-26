Полиция выяснила личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в США
Правоохранители США выяснили личность мужчины, который в ночь на 26 октября устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн: им оказался 40-летний Роберт Кард.
Источник: полиция города Льюистон в Facebook, NBC News
Детали: По информации правоохранителей, именно этот человек устроил стрельбу в баре Schemengees и боулинг клубе Sparetime Recreation.
В полиции отметили, что Кард до сих пор находится на свободе, он вооружен и опасен.
Местных жителей просят обратиться в правоохранительные органы, если им известно о местонахождении Карда.
Этот человек есть в базе данных для сотрудников правоохранительных органов.
Кард был инструктором по огнестрельному оружию и находился в армейском резерве.
Он "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, слышал голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэн".
Этим летом Кард в течение двух недель находился в психиатрической больнице.
Предыстория:
- В ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли 22 человека.
- От 50 до 60 человек получили ранения в результате инцидентов.
- Подозреваемый остается на свободе.
- Президента США Джо Байдена также проинформировали о ситуации со стрельбой.