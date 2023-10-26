Росіяни атакують на 7 напрямках, за добу на фронті було 78 боєзіткнень − Генштаб

Російські загарбники не полишають спроб просунутися на сході України, гаряче було на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках − Сили оброни відбили десятки атак окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

Реклама:

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії росіян в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.