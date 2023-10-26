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Россияне атакуют на 7 направлениях, за сутки на фронте было 78 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 26 октября 2023, 07:25
Россияне атакуют на 7 направлениях, за сутки на фронте было 78 боестолкновений − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на востоке Украины, горячо было на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях − Силы обороны отбили десятки атак оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 октября в Facebook 

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам". 

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага возле Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия россиян в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отбили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. 

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.

Темы: Донецкая областьЛуганская областьХарьковская областьГенштаб
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