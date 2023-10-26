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ЦАХАЛ повідомив, що побував уночі з танками на території Сектору Гази

Ірина БалачукЧетвер, 26 жовтня 2023, 08:29
ЦАХАЛ повідомив, що побував уночі з танками на території Сектору Гази
Скриншот з відео ЦАХАЛу

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі 26 жовтня здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині Смуги Гази за участю піхоти і танків.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що війська завдали ударів по численних терористах, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.

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ЦАХАЛ заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до "наступних етапів війни", маючи на увазі повномасштабний наземний наступ.

Після завершення місії війська покинули цей район.

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Видання зазначає, що цей рейд є найбільшим проникненням ЦАХАЛу в Газу з початку війни. 

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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