ЦАХАЛ повідомив, що побував уночі з танками на території Сектору Гази
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі 26 жовтня здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині Смуги Гази за участю піхоти і танків.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Повідомляється, що війська завдали ударів по численних терористах, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.
ЦАХАЛ заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до "наступних етапів війни", маючи на увазі повномасштабний наземний наступ.
כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023
במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.
הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0
Після завершення місії війська покинули цей район.
Видання зазначає, що цей рейд є найбільшим проникненням ЦАХАЛу в Газу з початку війни.
Передісторія:
- Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази, поки США не встановлять у регіоні протиповітряну оборону для своїх військ.