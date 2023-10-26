ЦАХАЛ сообщил, что побывал ночью с танками на территории Сектора Газа

Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.

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ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "следующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

После завершения миссии войска покинули этот район.

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Издание отмечает, что этот рейд является крупнейшим проникновением ЦАХАЛа в Газу с начала войны.

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