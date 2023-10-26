ЦАХАЛ сообщил, что побывал ночью с танками на территории Сектора Газа
Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сообщается, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.
ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "следующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.
כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023
במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.
הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0
После завершения миссии войска покинули этот район.
Издание отмечает, что этот рейд является крупнейшим проникновением ЦАХАЛа в Газу с начала войны.
Предыстория:
- Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль согласился отложить наземную операцию в Секторе Газа, пока США не установят в регионе противовоздушную оборону для своих войск.