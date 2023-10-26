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ЦАХАЛ сообщил, что побывал ночью с танками на территории Сектора Газа

Ирина БалачукЧетверг, 26 октября 2023, 08:29
ЦАХАЛ сообщил, что побывал ночью с танками на территории Сектора Газа
Скриншот из видео ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.

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ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "следующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.

После завершения миссии войска покинули этот район.

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Издание отмечает, что этот рейд является крупнейшим проникновением ЦАХАЛа в Газу с начала войны.

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Темы: ИзраильСектор Газавойна
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