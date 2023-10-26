На Херсонщині росіяни вбили двох людей, серед них підліток, ще 4-ро поранені – ОВА

У Херсонській області внаслідок обстрілів за минулу добу загинули двоє цивільних людей, серед яких 13-річний хлопчик, ще ще 4 осіб було поранено.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За минулу добу війська РФ здійснили 51 обстріл Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. За минулу добу окупанти атакували Херсонщину з авіації 8 разів, 35 керованих бомб було випущено по мирному населенню правобережжя.

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За даними ОВА, загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію в області 2 людини загинули, з них 1 дитина, ще 4-ро дістали поранення.

13-річний хлопчик отримав тяжкі ушкодження – медикам довелося лише констатували смерть підлітка. Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного – наскрізне поранення плеча, у 35-річного – пошкодження ока та осколкові поранення обличчя, в обох ще й мінно-вибухові й акубаротравми.

Крім того, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що близько 06:30 ранку 26 жовтня російські військовослужбовці з артилерії обстріляли с. Кізомис Білозерської громади Херсонського району. Пошкоджено низку житлових будинків. Отримав поранення місцевий житель 67-років. Його госпіталізовано.