На Херсонщине россияне убили двух человек, среди них подросток, еще 4-ро ранены – ОВА

В Херсонской области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли двое гражданских людей, среди которых 13-летний мальчик, еще 4 человека были ранены.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Детали: За минувшие сутки войска РФ совершили 51 обстрел Херсонской области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. За минувшие сутки оккупанты атаковали Херсонщину из авиации 8 раз, 35 управляемых бомб было выпущено по мирному населению правобережья.

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По данным ОВА, захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии в области 2 человека погибли, из них 1 ребенок, еще 4-ро получили ранения.

13-летний мальчик получил тяжелые повреждения – медикам пришлось лишь констатировать смерть подростка. Вместе с погибшим ребенком травмы получили еще двое мужчин. У 43-летнего – сквозное ранение плеча, у 35-летнего – повреждение глаза и осколочные ранения лица, у обоих еще и минно-взрывные и акубаротравмы.

Кроме того, Херсонская областная прокуратура сообщила, что около 06:30 утра 26 октября российские военнослужащие из артиллерии обстреляли с. Кизомыс Белозерской общины Херсонского района. Поврежден ряд жилых домов. Получил ранения местный житель 67-лет. Он госпитализирован.