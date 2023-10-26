Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине россияне убили двух человек, среди них подросток, еще 4-ро ранены – ОВА

Елена РощинаЧетверг, 26 октября 2023, 08:46
На Херсонщине россияне убили двух человек, среди них подросток, еще 4-ро ранены – ОВА
Последствия обстрела Кизомыса, фото прокуратуры

В Херсонской области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли двое гражданских людей, среди которых 13-летний мальчик, еще 4 человека были ранены.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр ПрокудинХерсонская областная прокуратура

Детали: За минувшие сутки войска РФ совершили 51 обстрел Херсонской области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. За минувшие сутки оккупанты атаковали Херсонщину из авиации 8 раз, 35 управляемых бомб было выпущено по мирному населению правобережья.

Реклама:

По данным ОВА, захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии в области 2 человека погибли, из них 1 ребенок, еще 4-ро получили ранения.

13-летний мальчик получил тяжелые повреждения – медикам пришлось лишь констатировать смерть подростка. Вместе с погибшим ребенком травмы получили еще двое мужчин. У 43-летнего – сквозное ранение плеча, у 35-летнего – повреждение глаза и осколочные ранения лица, у обоих еще и минно-взрывные и акубаротравмы.

Кроме того, Херсонская областная прокуратура сообщила, что около 06:30 утра 26 октября российские военнослужащие из артиллерии обстреляли с. Кизомыс Белозерской общины Херсонского района. Поврежден ряд жилых домов. Получил ранения местный житель 67-лет. Он госпитализирован.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Еврокомиссия: Украина выполнила 4 из 7 критериев кандидата на вступление в ЕС - СМИ

Все новости...
Херсонская область
Российский снаряд убил ребенка в Бериславе
Российская авиабомба в Бериславе повредила дом и убила мужчину
На Херсонщине до сих пор борются с последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС
Последние новости
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
14:43
фото5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов
14:43
видеоВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
Все новости...
Реклама: