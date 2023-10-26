ЄС усе більше сумнівається в Угорщині, Орбан потрапляє в ізоляцію – ЗМІ

Глава угорського уряду Віктор Орбан зараз ізольований у Європейському Союзі сильніше, ніж будь-коли раніше, і в ЄС очікують все більше проблем із Будапештом.

Джерело: "The Guardian" із посиланням на анонімних дипломатів, які обіймають високі посади у ЄС, цитує "Європейська правда"

Пряма мова одного з європейських дипломатів: "Нещодавня зустріч Орбана з Путіним у Пекіні й те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, ставить під сумнів, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику і партнеру".

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Деталі: На думку цього дипломата, проблеми з Угорщиною "швидше за все, ставатимуть все глибшими й глибшими, і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань".

Другий європейський дипломат, який обіймає високу посаду, сказав, що "Угорщина стає все більше і більше ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників".

Туреччина зробила крок до ратифікації заявки Швеції на членство в Альянсі, привернувши увагу до небажання Угорщини затвердити її.

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У другій половині наступного року Угорщина головуватиме у Раді ЄС, що дасть їй більший вплив на формування європейських політик. Деякі європейські посадовці не думають, що ізоляція змінить поведінку угорського лідера.

Також висловлюють припущення, що новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може стати союзником Орбана в деяких європейських політичних баталіях.

В Угорщині, однак, визнають що країна може стати більш ізольованою.

"Існує багато невизначеності щодо майбутнього… Але те, що можна сказати напевно, це те, що в майбутньому буде більший ризик бути ізольованим", – визнав високопоставлений угорський посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Дивіться відеоблог "ЄП" про те, як Орбану нагадали, що силою Будапешт у ЄС ніхто не тримає, і якщо Угорщина відчуває себе нещасливою у ЄС – вона завжди може піти.