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ЕС все больше сомневается в Венгрии, Орбан попадает в изоляцию – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 11:01
ЕС все больше сомневается в Венгрии, Орбан попадает в изоляцию – СМИ
Виктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сейчас изолирован в Европейском Союзе сильнее, чем когда-либо прежде, и в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

Источник: "The Guardian" со ссылкой на анонимных дипломатов, занимающих высокие должности в ЕС, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь одного из европейских дипломатов: "Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как венгерский премьер-министр сравнил ЕС с Советским Союзом, ставит под сомнение, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру".

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Детали: По мнению этого дипломата, проблемы с Венгрией "скорее всего, будут становиться все глубже и глубже и все больше будут угрожать совместным решениям по стратегически важным вопросам".

Второй европейский дипломат, занимающий высокую должность, сказал, что "Венгрия становится все более изолированной, поскольку задержка с членством Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников".

Турция сделала шаг к ратификации заявки Швеции на членство в Альянсе, привлекая внимание к нежеланию Венгрии утвердить ее.

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Во второй половине следующего года Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, что даст ей большее влияние на формирование европейских политик. Некоторые европейские чиновники не думают, что изоляция изменит поведение венгерского лидера.

Также высказывают предположение, что новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических баталиях.

В Венгрии, однако, признают, что страна может стать более изолированной.

"Существует много неопределенности относительно будущего... Но то, что можно сказать наверняка, это то, что в будущем будет больший риск быть изолированным", – признал высокопоставленный венгерский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Смотрите видеоблог "ЕП" о том, как Орбану напомнили, что силой Будапешт в ЕС никто не держит, и если Венгрия чувствует себя несчастливой в ЕС – она всегда может уйти.

Темы: ВенгрияЕСРосcияСловакия
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