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Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 11:30
Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні
Фото: Getty Images

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Таку заяву Фіцо зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

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Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату", – сказав він.

Прем’єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

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Також у виступі на комітеті він заявив, що не збирається підтримувати європейські санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на країни Євросоюзу. 

Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів.    

На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.

Детально на цю тему читайте у статті Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.

Теми: СловаччинаУкраїна
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