Іран тренував бойовиків Палестини незадовго до нападу на Ізраїль – WSJ

Іран тренував близько 500 палестинських бойовиків за кілька тижнів до нападу на Ізраїль, однак незрозуміло, чи були навчання частиною підготовки до атаки 7 жовтня.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на співбесідників, знайомих з розвідданими щодо нападу, та американських посадовців

Дослівно WSJ: "За кілька тижнів до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня сотні бойовиків палестинського угруповання пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані, як повідомляють люди, знайомі з розвідувальними даними, пов'язаними з нападом".

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Деталі: За даними джерел видання, близько 500 бойовиків з ХАМАСу і союзного угруповання "Палестинський ісламський джихад" взяли участь у вересневих навчаннях, якими керували офіцери сил "Кудс", підрозділу закордонних операцій Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

За їхніми словами, на навчаннях також були присутні високопоставлені палестинські чиновники і іранський бригадний генерал Есмаїл Каані, керівник сил "Кудс".

Водночас американські посадовці наголосили, що Іран регулярно тренує бойовиків в своїй країні та інших державах, але, за їхніми словами, "немає жодних ознак масових тренувань напередодні нападу".

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Знайомі з розвідданими співбесідники видання та американські чиновники заявили, що у них немає інформації, яка б свідчила про те, що Іран проводив тренування спеціально для підготовки до подій 7 жовтня.

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