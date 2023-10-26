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Іран тренував бойовиків Палестини незадовго до нападу на Ізраїль – WSJ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 11:07
Іран тренував бойовиків Палестини незадовго до нападу на Ізраїль – WSJ
ілюстративне фото Global Look Press

Іран тренував близько 500 палестинських бойовиків за кілька тижнів до нападу на Ізраїль, однак незрозуміло, чи були навчання частиною підготовки до атаки 7 жовтня.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на співбесідників, знайомих з розвідданими щодо нападу, та американських посадовців 

Дослівно WSJ: "За кілька тижнів до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня сотні бойовиків палестинського угруповання пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані, як повідомляють люди, знайомі з розвідувальними даними, пов'язаними з нападом". 

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Деталі: За даними джерел видання, близько 500 бойовиків з ХАМАСу і союзного угруповання "Палестинський ісламський джихад" взяли участь у вересневих навчаннях, якими керували офіцери сил "Кудс", підрозділу закордонних операцій Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

За їхніми словами, на навчаннях також були присутні високопоставлені палестинські чиновники і іранський бригадний генерал Есмаїл Каані, керівник сил "Кудс".

Водночас американські посадовці наголосили, що Іран регулярно тренує бойовиків в своїй країні та інших державах, але, за їхніми словами, "немає жодних ознак масових тренувань напередодні нападу". 

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Знайомі з розвідданими співбесідники видання та американські чиновники заявили, що у них немає інформації, яка б свідчила про те, що Іран проводив тренування спеціально для підготовки до подій 7 жовтня.

Передісторія: 

  • Після початку нападу США офіційно заявили, що не мають доказів того, що Іран був безпосередньо причетний до планування або схвалення атак 7 жовтня. Речник Пентагону Пат Райде сказав, що  інформація, яку мають США, не вказує на прямий зв'язок Ірану з атаками ХАМАС 7 жовтня. 
  • Водночас Газета The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників ХАМАСуі Хезболли, повідомила, що сили Кудса допомогли спланувати атаку і дали згоду на неї на зустрічі в Бейруті 2 жовтня.
  • Свідчення про зустріч 2 жовтня оскаржили високопоставлені американські посадовці та інші особи, знайомі з розвідданими, що стосуються цього нараду. Кілька американських чиновників заявили, що Вашингтон має "переконливі" розвідувальні дані, які вказують на те, що іранські лідери були здивовані нападом ХАМАСу.
  • Однак, за словами західних і єгипетських офіційних осіб, коли 7 жовтня почалися напади, ХАМАС зв'язався з офіційними особами КВІР, який підпорядковується Верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, і ліванської Хезболли, щоб повідомити їм про початок атаки. 
  • У середу ізраїльська армія надала коментар щодо ролі Ірану в наданні допомоги ХАМАСу та іншим бойовим угрупованням: "До війни Іран безпосередньо допомагав ХАМАСу грошима, навчанням, зброєю і технологічними ноу-хау. Навіть зараз Іран допомагає Хамасу розвідданими".

Теми: ІзраїльПалестинаІранвійна
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