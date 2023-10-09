Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 00:46
Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
Члени Корпусу вартових Ісламської революції Ірану беруть участь у зустрічі. ФОТО: ZUMA PRESS

За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Реклама:

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС , який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

Представники США кажуть, що не бачили доказів причетності Тегерана. В інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, держсекретар Ентоні Блінкен сказав: "Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв’язок". 

"На даний момент у нас немає жодної інформації, щоб підтвердити цю інформацію", — сказав американський офіційний представник цих зустрічей.

ВІДЕО ДНЯ

Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав таку саму інформацію про участь Ірану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболла.

Іранська делегація в ООН у Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар. Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї , високо оцінив напади, заявивши в дописі на X, раніше відомому як Twitter, що "сіоністський режим буде знищено руками палестинського народу та сил Опору в усьому регіоні".

Пряма роль Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян.

Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків — "Хезболла" та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі. 

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано. 

Здатність палестинських і ліванських збройних формувань координувати дії з Іраном буде перевірена в найближчі дні.

Передісторія: 

  • У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
  • Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
  • Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
  • Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Теми: ІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Пентагон заявив про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід
На місці музичного фестивалю в Ізраїлі після атаки ХАМАС знайшли понад 250 тіл
ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС
ХАМАС атакував місто Ашкелон в Ізраїлі сотнею ракет – CNN
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: