Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС , який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.
Представники США кажуть, що не бачили доказів причетності Тегерана. В інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, держсекретар Ентоні Блінкен сказав: "Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв’язок".
"На даний момент у нас немає жодної інформації, щоб підтвердити цю інформацію", — сказав американський офіційний представник цих зустрічей.
Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав таку саму інформацію про участь Ірану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболла.
Іранська делегація в ООН у Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар. Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї , високо оцінив напади, заявивши в дописі на X, раніше відомому як Twitter, що "сіоністський режим буде знищено руками палестинського народу та сил Опору в усьому регіоні".
Пряма роль Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян.
Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків — "Хезболла" та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.
Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано.
Здатність палестинських і ліванських збройних формувань координувати дії з Іраном буде перевірена в найближчі дні.
Передісторія:
- У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
- Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
- Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
- Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.