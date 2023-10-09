Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 00:46
Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
Члени Корпусу вартових Ісламської революції Ірану беруть участь у зустрічі. ФОТО: ZUMA PRESS

За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Реклама:

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС , який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

Представники США кажуть, що не бачили доказів причетності Тегерана. В інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, держсекретар Ентоні Блінкен сказав: "Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв’язок". 

"На даний момент у нас немає жодної інформації, щоб підтвердити цю інформацію", — сказав американський офіційний представник цих зустрічей.

ВІДЕО ДНЯ

Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав таку саму інформацію про участь Ірану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболла.

Іранська делегація в ООН у Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар. Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї , високо оцінив напади, заявивши в дописі на X, раніше відомому як Twitter, що "сіоністський режим буде знищено руками палестинського народу та сил Опору в усьому регіоні".

Пряма роль Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян.

Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків — "Хезболла" та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі. 

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано. 

Здатність палестинських і ліванських збройних формувань координувати дії з Іраном буде перевірена в найближчі дні.

Передісторія: 

  • У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
  • Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
  • Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
  • Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Теми: ІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Пентагон заявив про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід
На місці музичного фестивалю в Ізраїлі після атаки ХАМАС знайшли понад 250 тіл
ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача ХАМАС
ХАМАС атакував місто Ашкелон в Ізраїлі сотнею ракет – CNN
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: