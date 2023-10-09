Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ

За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

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Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС , який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

Представники США кажуть, що не бачили доказів причетності Тегерана. В інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, держсекретар Ентоні Блінкен сказав: "Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв’язок".

"На даний момент у нас немає жодної інформації, щоб підтвердити цю інформацію", — сказав американський офіційний представник цих зустрічей.

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Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав таку саму інформацію про участь Ірану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболла.

Іранська делегація в ООН у Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар. Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї , високо оцінив напади, заявивши в дописі на X, раніше відомому як Twitter, що "сіоністський режим буде знищено руками палестинського народу та сил Опору в усьому регіоні".

Пряма роль Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян.

Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків — "Хезболла" та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано.

Здатність палестинських і ліванських збройних формувань координувати дії з Іраном буде перевірена в найближчі дні.

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