Иран тренировал боевиков Палестины незадолго до нападения на Израиль – WSJ
Иран тренировал около 500 палестинских боевиков за несколько недель до нападения на Израиль, однако непонятно, были ли учения частью подготовки к атаке 7 октября.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с разведданными о нападении, и американских чиновников
Дословно WSJ: "За несколько недель до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября сотни боевиков палестинской группировки прошли специализированную боевую подготовку в Иране, как сообщают люди, знакомые с разведывательными данными, связанными с нападением".
Детали: По данным источников издания, около 500 боевиков из ХАМАСа и союзной группировки "Палестинский исламский джихад" приняли участие в сентябрьских учениях, которыми руководили офицеры сил "Кудс", подразделения зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана.
По их словам, на учениях также присутствовали высокопоставленные палестинские чиновники и иранский бригадный генерал Эсмаил Каани, руководитель сил "Кудс".
В то же время американские чиновники отметили, что Иран регулярно тренирует боевиков в своей стране и других государствах, но, по их словам, "нет никаких признаков массовых тренировок накануне нападения".
Знакомые с разведданными собеседники издания и американские чиновники заявили, что у них нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что Иран проводил тренировки специально для подготовки к событиям 7 октября.
Предыстория:
- После начала нападения США официально заявили, что не имеют доказательств того, что Иран был непосредственно причастен к планированию или одобрению атак 7 октября. Представитель Пентагона Пат Райде сказал, что информация, которую имеют США, не указывает на прямую связь Ирана с атаками ХАМАС 7 октября.
- В то же время Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ХАМАСа и Хезболлы, сообщила, что силы Кудса помогли спланировать атаку и дали согласие на нее на встрече в Бейруте 2 октября.
- Свидетельства о встрече 2 октября оспорили высокопоставленные американские чиновники и другие лица, знакомые с разведданными, касающимися этого совещания. Несколько американских чиновников заявили, что Вашингтон имеет "убедительные" разведывательные данные, указывающие на то, что иранские лидеры были удивлены нападением ХАМАСа.
- Однако, по словам западных и египетских официальных лиц, когда 7 октября начались нападения, ХАМАС связался с официальными лицами КСИР, который подчиняется Верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, и ливанской Хезболлы, чтобы сообщить им о начале атаки.
- В среду израильская армия предоставила комментарий относительно роли Ирана в оказании помощи ХАМАСу и другим боевым группировкам: "До войны Иран непосредственно помогал ХАМАСу деньгами, обучением, оружием и технологическими ноу-хау. Даже сейчас Иран помогает Хамасу разведданными".