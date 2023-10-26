Иран тренировал боевиков Палестины незадолго до нападения на Израиль – WSJ

Иран тренировал около 500 палестинских боевиков за несколько недель до нападения на Израиль, однако непонятно, были ли учения частью подготовки к атаке 7 октября.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с разведданными о нападении, и американских чиновников

Дословно WSJ: "За несколько недель до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября сотни боевиков палестинской группировки прошли специализированную боевую подготовку в Иране, как сообщают люди, знакомые с разведывательными данными, связанными с нападением".

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Детали: По данным источников издания, около 500 боевиков из ХАМАСа и союзной группировки "Палестинский исламский джихад" приняли участие в сентябрьских учениях, которыми руководили офицеры сил "Кудс", подразделения зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По их словам, на учениях также присутствовали высокопоставленные палестинские чиновники и иранский бригадный генерал Эсмаил Каани, руководитель сил "Кудс".

В то же время американские чиновники отметили, что Иран регулярно тренирует боевиков в своей стране и других государствах, но, по их словам, "нет никаких признаков массовых тренировок накануне нападения".

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Знакомые с разведданными собеседники издания и американские чиновники заявили, что у них нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что Иран проводил тренировки специально для подготовки к событиям 7 октября.

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