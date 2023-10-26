Фицо заявил, что не поддержит военную помощь Украине

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как и говорил во время избирательной кампании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Такое заявление Фицо сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

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Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.

Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".

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Также в выступлении на комитете он заявил, что не собирается поддерживать европейские санкции против России без оценки их влияния на страны Евросоюза.

Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов.

На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.

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