У Сумах проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера
Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик.
Джерело: речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська в коментарі УП, "Суспільне.Суми"
Деталі: Інформацію про обшуки підтвердили журналістам у міській раді Сум. За словами співрозмовників ЗМІ, в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.
Джерела у правоохоронних органах повідомили, що обшуки тривають у місцевих підприємців та на комунальних підприємствах, які підозрюють у привласненні держкоштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.
Пряма мова Калиновської в коментарі УП: "Підтверджую, заходи проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель".
Нагадаємо:
- У жовтні мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журбу затримали під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
- Лисенка затримали і згодом відсторонили від посади. Йому обрали запобіжний захід та він уже вийшов під заставу.
- З 10 жовтня обов'язки міського голови Сум виконує Павлик.
- Крім того 26 жовтня стало відомо про обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако.