У Сумах проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера

Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик.

Джерело: речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська в коментарі УП, "Суспільне.Суми"

Деталі: Інформацію про обшуки підтвердили журналістам у міській раді Сум. За словами співрозмовників ЗМІ, в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

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Джерела у правоохоронних органах повідомили, що обшуки тривають у місцевих підприємців та на комунальних підприємствах, які підозрюють у привласненні держкоштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Пряма мова Калиновської в коментарі УП: "Підтверджую, заходи проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель".

фото: надане УП поліцією

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