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У Сумах проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 11:43
У Сумах проводять обшуки у виконувачки обов'язків мера
Юлія Павлик. Фото: Сумська міськрада

Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик.

Джерело: речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська в коментарі УП, "Суспільне.Суми"

Деталі: Інформацію про обшуки підтвердили журналістам у міській раді Сум. За словами співрозмовників ЗМІ, в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

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Джерела у правоохоронних органах повідомили, що обшуки тривають у місцевих підприємців та на комунальних підприємствах, які підозрюють у привласненні держкоштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Пряма мова Калиновської в коментарі УП: "Підтверджую, заходи проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель".

 
фото: надане УП поліцією 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журбу затримали під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
  • Лисенка затримали і згодом відсторонили від посади. Йому обрали запобіжний захід та він уже вийшов під заставу. 
  • З 10 жовтня обов'язки міського голови Сум виконує Павлик.
  • Крім того 26 жовтня стало відомо про обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако.

Теми: Сумиобшуки
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