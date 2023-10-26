У в.о. мера Чернігова проводять обшуки
Четвер, 26 жовтня 2023, 09:39
В.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що зранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. В ДБР повідомили, що слідчі дії санкціоновані судом.
Джерело: Ломако в Facebook, пресслужба ДБР в коментарі "Українській правді"
Деталі: Ломако заявляє, що ДБР ломиться до його квартири з обшуком.
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Пряма мова Ломако: "Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі".
Деталі: У пресслужбі ДБР підтвердили "Українській правді" проведення обшуків спільно з СБУ у в.о. мера Чернігова та запевнили, що вони санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако в Facebook. Подробиці обіцяють згодом.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У вересні Ломако заявив, що СБУ проводила обшуки у нього вдома. В СБУ повідомили, що загалом проводять понад 20 обшуків в рамках раніше відкритого провадження.
- У травні Ломако повідомляв, що слідчі прийшли з обшуками у Чернігівську міську раду у кримінальній справі щодо відстороненого мера Владислава Атрошенка.