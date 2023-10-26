У в.о. мера Чернігова проводять обшуки

В.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що зранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. В ДБР повідомили, що слідчі дії санкціоновані судом.

Джерело: Ломако в Facebook, пресслужба ДБР в коментарі "Українській правді"

Деталі: Ломако заявляє, що ДБР ломиться до його квартири з обшуком.

Реклама:

Пряма мова Ломако: "Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі".

Деталі: У пресслужбі ДБР підтвердили "Українській правді" проведення обшуків спільно з СБУ у в.о. мера Чернігова та запевнили, що вони санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако в Facebook. Подробиці обіцяють згодом.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ