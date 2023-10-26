В Сумах проводят обыски у исполняющей обязанности мэра

Правоохранители проводят в Сумах обыски у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.

Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП, "Суспільне.Суми"

Детали: Информацию об обысках подтвердили журналистам в городском совете Сум. По словам собеседников СМИ, в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

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Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски продолжаются у местных предпринимателей и на коммунальных предприятиях, которые подозревают в присвоении госсредств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

Прямая речь Калиновской в комментарии УП: "Подтверждаю, мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения бюджетными средствами при проведении государственных закупок".

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

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