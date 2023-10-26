В Сумах проводят обыски у исполняющей обязанности мэра
Правоохранители проводят в Сумах обыски у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.
Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП, "Суспільне.Суми"
Детали: Информацию об обысках подтвердили журналистам в городском совете Сум. По словам собеседников СМИ, в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски продолжаются у местных предпринимателей и на коммунальных предприятиях, которые подозревают в присвоении госсредств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.
Прямая речь Калиновской в комментарии УП: "Подтверждаю, мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения бюджетными средствами при проведении государственных закупок".
Напомним:
- В октябре мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбу задержали во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
- Лысенко задержали и позже отстранили от должности. Ему избрали меру пресечения и он уже вышел под залог.
- С 10 октября обязанности городского головы Сум исполняет Павлик.
- Кроме того 26 октября стало известно об обысках у и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако.