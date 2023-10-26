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В Сумах проводят обыски у исполняющей обязанности мэра

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 октября 2023, 11:43
В Сумах проводят обыски у исполняющей обязанности мэра
Юлия Павлик. Фото: Сумской горсовет

Правоохранители проводят в Сумах обыски у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.

Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП, "Суспільне.Суми"

Детали: Информацию об обысках подтвердили журналистам в городском совете Сум. По словам собеседников СМИ, в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

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Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски продолжаются у местных предпринимателей и на коммунальных предприятиях, которые подозревают в присвоении госсредств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

Прямая речь Калиновской в комментарии УП: "Подтверждаю, мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения бюджетными средствами при проведении государственных закупок".

 
ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В октябре мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбу задержали во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
  • Лысенко задержали и позже отстранили от должности. Ему избрали меру пресечения и он уже вышел под залог.
  • С 10 октября обязанности городского головы Сум исполняет Павлик.
  • Кроме того 26 октября стало известно об обысках у и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако.

Темы: Сумыобыски
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