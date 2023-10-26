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Південна Корея, Японія і США підтвердили, що КНДР постачає зброю Росії

"Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 11:59
Південна Корея, Японія і США підтвердили, що КНДР постачає зброю Росії
Фото: Getty Images

Південна Корея, Японія і США рішуче засудили постачання Північною Кореєю зброї і військової техніки до Росії і заявили, що мають підтвердження таких поставок.

Джерело: Reuters із посиланням на спільну заяву країн

Дослівно: "Республіка Корея, Сполучені Штати та Японія рішуче засуджують надання Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) військової техніки та боєприпасів Російській Федерації для використання проти уряду та народу України".

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"Такі поставки зброї, кілька з яких, як ми зараз підтверджуємо, були завершені, значно збільшать людські жертви російської агресивної війни", - йдеться в заяві міністрів закордонних справ трьох країн".

Деталі: В заяві вказується, що Північна Корея прагне отримати військову допомогу від Росії для розвитку власного військового потенціалу в обмін на підтримку Москви в галузі озброєнь.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Проєкт Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зафіксував у вересні різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та Росією після зустрічі лідерів обох держав у вересні.  

Теми: КНДРзброяРосія
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