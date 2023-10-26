Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Южная Корея, Япония и США подтвердили, что КНДР поставляет оружия России

"Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 11:59
Южная Корея, Япония и США подтвердили, что КНДР поставляет оружия России
Фото: Getty Images

Южная Корея, Япония и США решительно осудили поставки Северной Кореей оружия и военной техники в Россию и заявили, что имеют подтверждение таких поставок.

Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран

Дословно: "Республика Корея, Соединенные Штаты и Япония решительно осуждают предоставление Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) военной техники и боеприпасов Российской Федерации для использования против правительства и народа Украины".

Реклама:

"Такие поставки оружия, несколько из которых, как мы сейчас подтверждаем, были завершены, значительно увеличат человеческие жертвы российской агрессивной войны", - говорится в заявлении министров иностранных дел трех стран".

Детали: В заявлении указывается, что Северная Корея стремится получить военную помощь от России для развития собственного военного потенциала в обмен на поддержку Москвы в области вооружений.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований зафиксировал в сентябре резкий рост количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи лидеров обоих государств в сентябре.

Темы: КНДРоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Еврокомиссия: Украина выполнила 4 из 7 критериев кандидата на вступление в ЕС - СМИ

Все новости...
КНДР
ISW прогнозирует, какую интенсивность огня сможет поддерживать Россия в следующем году
Путин хочет посетить Северную Корею: Лавров приехал "наводить мосты"
После встречи Путина с Кимом КНДР резко нарастила перевозки в РФ - спутниковые снимки
Последние новости
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
14:43
фото5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов
14:43
видеоВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
Все новости...
Реклама: