Южная Корея, Япония и США подтвердили, что КНДР поставляет оружия России
Южная Корея, Япония и США решительно осудили поставки Северной Кореей оружия и военной техники в Россию и заявили, что имеют подтверждение таких поставок.
Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран
Дословно: "Республика Корея, Соединенные Штаты и Япония решительно осуждают предоставление Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) военной техники и боеприпасов Российской Федерации для использования против правительства и народа Украины".
"Такие поставки оружия, несколько из которых, как мы сейчас подтверждаем, были завершены, значительно увеличат человеческие жертвы российской агрессивной войны", - говорится в заявлении министров иностранных дел трех стран".
Детали: В заявлении указывается, что Северная Корея стремится получить военную помощь от России для развития собственного военного потенциала в обмен на поддержку Москвы в области вооружений.
Предыстория:
- Проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований зафиксировал в сентябре резкий рост количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи лидеров обоих государств в сентябре.