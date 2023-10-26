Южная Корея, Япония и США подтвердили, что КНДР поставляет оружия России

Южная Корея, Япония и США решительно осудили поставки Северной Кореей оружия и военной техники в Россию и заявили, что имеют подтверждение таких поставок.

Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран

Дословно: "Республика Корея, Соединенные Штаты и Япония решительно осуждают предоставление Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) военной техники и боеприпасов Российской Федерации для использования против правительства и народа Украины".

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"Такие поставки оружия, несколько из которых, как мы сейчас подтверждаем, были завершены, значительно увеличат человеческие жертвы российской агрессивной войны", - говорится в заявлении министров иностранных дел трех стран".

Детали: В заявлении указывается, что Северная Корея стремится получить военную помощь от России для развития собственного военного потенциала в обмен на поддержку Москвы в области вооружений.

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