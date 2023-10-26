Військком, який побив солдата, ще й "забув" задекларувати понад 46 млн грн

Керівнику Рівненського обласного військкомату Сергію Луцюку, який у липні побив підлеглого, повідомили про нову підозру – через недекларування статків у понад 46,6 млн грн, частина з яких оформлена на тітку-пенсіонерку.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону

Дослівно ДБР: "Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

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Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м.

Крім того, дозвілля керівник ТЦК та СП проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби"

Деталі: Як повідомляє ДБР, за документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

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Крім того, в Івано-Франківську знайдено 3 квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування.

Дослівно ДБР: "Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень".

Більше деталей: Йому повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких на понад 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Наразі посадовець відсторонений та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені.

Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.