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Военком, который избил солдата, еще и "забыл" задекларировать 46 млн грн

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 октября 2023, 12:08
Военком, который избил солдата, еще и забыл задекларировать 46 млн грн
фото прокуратуры

Руководителю Ривненского областного военкомата Сергею Луцюку, который в июле избил подчиненного, сообщили о новом подозрении – из-за недекларирования состояния в более 46,6 млн грн, часть из которых оформлена на тетю-пенсионерку.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Специализированной прокуратуры Западного региона 

Дословно ГБР: "Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ривненского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен.

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ГБР

Так, он имеет дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". Также на соседнем участке чиновник занимался строительством отеля в формате роскошного "коттеджного городка" площадью почти 500 кв. м.

 

Кроме того, досуг начальник ТЦК и СП проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы".

 

Детали: Как сообщает ГБР, по документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке чиновника и постороннему доверенному лицу.

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Кроме того, в Ивано-Франковске найдено 3 квартиры общей площадью почти 200 кв. м и два гаражных помещения, принадлежащих чиновнику. На одном из адресов обнаружен и изъят квадрокоптер, используемый бойцами на передовой. Его происхождение также будет изучено в рамках досудебного расследования.

Дословно ГБР: "Причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

Разница между стоимостью выявленной недвижимости и официально подтвержденным заработком чиновника достигает более 46,6 млн гривен".

Больше деталей: Ему сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

В деле об избиении солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Сейчас чиновник отстранен и находится под стражей без возможности внесения залога. Военный подавал апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения и восстановиться в должности, однако его ходатайства были отклонены.

Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Темы: ТЦКГБРпрокуратуракоррупция
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