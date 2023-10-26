Директору ритуальної служби Києва оголосили підозру в розкраданні 32 мільйонів

Ексдиректору київського Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування Олександру Голубу повідомили про підозру у розкраданні 32 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому директору Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування у неодноразовому заволодінні бюджетними коштами територіальної громади м. Києва в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також його спільниці − колишній працівниці зазначеного підприємства, в тому числі, в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)".

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фото прокуратури

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, директор протягом 2020-2023 років організував схему розкрадання бюджетних коштів, до якої залучив експрацівницю вказаного підприємства та інших невстановлених наразі осіб.

фото прокуратури

Посадовець надавав вказівки підлеглим вносити до табелів обліку робочого часу неправдиві дані щодо присутності на робочому місці осіб, які формально займали посади прибиральників. Вказані особи не виконували свої обов’язки та ніколи не перебували на робочому місці.

Наразі слідство встановило 23 особи, на банківські рахунки яких незаконно нараховували бюджетні кошти, у тому числі під час їх перебування за кордоном. Банківські картки цих фіктивних працівників перебували у розпорядженні директора КП і його спільників.

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Упродовж майже 4 років учасники схеми знімали з карток гроші через банкомати і присвоювали.

фото прокуратури

За даними прокуратури, ці дії завдали громаді Києва збитків на майже 32 млн грн.

Повідомляється, що 25 жовтня директора ритуальної служби звільнили з посади. Він визнав вину в інкримінованих йому злочинах та зараз дає викривальні свідчення щодо інших співучасників. Також він відшкодував майже 16 млн гривень завданої шкоди.

Прокуратура не називає імені службовця, але раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв про звільнення Олександра Голуба з посади начальника ритуальної служби з такою ж назвою, яку вказує прокуратура.

Повідомляться, що спільниця ексдиретора, розуміючи настання для неї подальших юридичних наслідків, після проведення обшуків подарувала своїй дочці дві квартири в м. Києві та приватний будинок із земельною ділянкою в Київській області.

За даними слідства, одну з цих квартир, вартістю близько 4 млн грн, підозрювана незаконно придбала у лютому 2023 року за кошти, отримані злочинним шляхом.

Суд арештував її майно з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи: ексдиректору КП − особисте зобов’язання, його спільниці − тримання під вартою з заставою у 800 тисяч гривень. Ці гроші підозрювана внесла.

Прокурор не погоджувався з таким розміром застави для підозрюваної і подав апеляційну скаргу. Суд апеляційної інстанції збільшив розмір застави до 3,2 млн грн., у зв’язку з чим жінку знову взяли під варту в залі суду.

Передісторія: