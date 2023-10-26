Директору ритуальной службы Киева объявили подозрение в хищении 32 миллионов

Экс-директору киевского Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания Александру Голубу сообщили о подозрении в хищении 32 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении бывшему директору Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания в неоднократном завладении бюджетными средствами территориальной общины г. Киева в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также его сообщнице − бывшей работнице указанного предприятия, в том числе, в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины)".

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фото прокуратуры

Детали: Согласно материалам следствия, директор в течение 2020-2023 годов организовал схему хищения бюджетных средств, к которой привлек экс-работницу указанного предприятия и других неустановленных пока лиц.

Чиновник давал указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени ложные данные о присутствии на рабочем месте лиц, которые формально занимали должности уборщиков. Указанные лица не выполняли свои обязанности и никогда не находились на рабочем месте.

фото прокуратуры

Сейчас следствие установило 23 человека, на банковские счета которых незаконно начисляли бюджетные средства, в том числе во время их пребывания за границей. Банковские карточки этих фиктивных работников находились в распоряжении директора КП и его сообщников.

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В течение почти 4 лет участники схемы снимали с карточек деньги через банкоматы и присваивали.

фото прокуратуры

По данным прокуратуры, эти действия нанесли общине Киева ущерб на почти 32 млн грн.

Сообщается, что 25 октября директора ритуальной службы уволили с должности. Он признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и сейчас дает обличительные показания в отношении других соучастников. Также он возместил почти 16 млн гривен нанесенного ущерба.

Прокуратура не называет имени служащего, но ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял об увольнении Александра Голуба с должности начальника ритуальной службы с таким же названием, которое указывает прокуратура.

Сообщается, что сообщница экс-директора, понимая наступление для нее дальнейших юридических последствий, после проведения обысков подарила своей дочери две квартиры в г. Киеве и частный дом с земельным участком в Киевской области.

По данным следствия, одну из этих квартир, стоимостью около 4 млн грн, подозреваемая незаконно приобрела в феврале 2023 года за средства, полученные преступным путем.

Суд арестовал ее имущество с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Обоим подозреваемым избрали меры пресечения: экс-директору КП − личное обязательство, его сообщнице −- содержание под стражей с залогом в 800 тысяч гривен. Эти деньги подозреваемая внесла.

Прокурор не соглашался с таким размером залога для подозреваемой и подал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции увеличил размер залога до 3,2 млн грн., в связи с чем женщину снова взяли под стражу в зале суда.

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